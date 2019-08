Opvallende aankondiging op AD.nl (en letterlijk dezelfde aankondiging op Telegraaf.nl): "Henk Otten is ten onrechte uit Forum voor Democratie (FvD) gezet, vindt Tweede Kamerlid Theo Hiddema. Hij valt in uitzending van talkshow Jinek van dinsdag zijn Kamerkompaan (Kamerkompaan, really?, GS) en partijleider Thierry Baudet af." Wij dachten altijd dat Jinek een live programma was, dus DAT IS OOK AL NEPNIEUWS VAN DE MSM de Hiddemeister zal de uitspraken wel doen in een interview met Jaïr Ferwerda. Dat betekent ook dat wij nog even een kwartslag om de arm houden, want die is meer van de lollige filmpjes dan van de gepeperde politieke partijscheuringen. Maar toch mensen. "Hiddema had Otten en diens bondgenoot senator Jeroen de Vries het liefst binnenboord gehouden, want er ‘zit geen kwaad an’. Het waren ‘persoonlijke sentimenten, temperamenten en humeuren die de doorslag hebben gegeven’ in de breuk, stelt de tweede man van FvD in de Kamer. Het had volgens hem ‘niet zo gehoeven’." Voor iedereen die graag blijft geloven dat er geen Amerikanen in Bagdad zijn en de Renaissancevloot op volle kracht vooruit vaart is er nog een nuancering: "Hiddema ziet overigens geen probleem in zijn meningsverschil met Baudet. Het partijbestuur gaat nu eenmaal over de ruzie met Otten, voert hij aan. Daarin zit Hiddema niet en Baudet wel." Maar goed, vanavond dus zo rond de klok van kwart over clickbait op Jinek. Oordeel zelf!

UPDATE: En daar is de nuancering bij de Telegraaf alweer. "Tweede Kamerlid Theo Hiddema (Forum voor Democratie) vindt het onverstandig hoe er door partijleider Baudet over het gedwongen vertrek van senator Henk Otten is gecommuniceerd. De ’tweede man’ van Forum zegt het echter wel te begrijpen dat Otten de laan uit is gestuurd."

UPDATE: Voorzitter Cliteur verwacht dat er niemand meer uit de Senaatsfractie stapt.



