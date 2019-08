Ambtenaren, toch ook niet bepaald het eerste ingrediënt in de blender als je een cocktail gezelligheid wil maken, mogen gratis & voor niks en zelfs doorbetaald naar het Democratiefestival, de als 'festival' vermomde autofellatio van het politbureau van Kajsa Ollongren, misschien wel de allersaaiste persoon aller tijden om een biertje mee te drinken op een festival - op Stef Blok na misschien, al weten we niet zeker of die nog leeft. Enfin, zelfs de ambtenaren willen niet naar het Democratiefestival. Onder werktijd, met gratis bussen, naar een gratis festival. Willen niet en blijven liever met de geruite blouse om het lijf aan de onzichtbare dwangbuis van de kantoorkerker hangen. Denkt Ollongren soms dat die ramen uit zichzelf naar buiten staren? Nou dan. En geef ze eens ongelijk.

Nu hadden we de organisatie ook wel kunnen vertellen dat Eric Corton een soort Pokémon Max Repel is, maar dan met het effect op mensen. Eric Corton is de enige persoon ter wereld die alle aanwezigen op een lustrumfeest van de Vogelverschrikkerclub met de schrik om het hart naar huis kan krijgen. Eric Corton, een vat ruwe olie in een Nissan Leaf-fabriek. En nu dreigt een strop voor het Democratiefestival. Omdat niemand wil komen. Wat eigenlijk heel gek is, want je kunt luisteren naar Boris Dittrich, wiens festivalhoogtepunt was dat hij ooit in de verte iemand een joint zag roken. Hij weet het nog goed, het was 1992. Nou ja, we kunnen hier nog een uur over doorbomen, over de Healthy Sisters, twee culinair onderlegde strijders van Allah die, als ze niet een aparte vrouweningang zouden krijgen, er wel om zouden vragen. Erben Wennemars, die ooit over de stelten van Grunde Njøs kukelde, en Anita Witzier, de enige die misschien nog wat interessants te vertellen heeft omdat zij de Eerste Wereldoorlog nog heeft meegemaakt. Nee, dat Democratiefestival, dat gaat 'm niet worden.

UPDATE: Aangepast programma (via)