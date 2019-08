De in Nederland illegaal aanwezige draaideurcriminelen van We Are Here, de onsympathieke kudde onverlaten met inmiddels de goodwill van een zak kruimige aardappelen een jaar over datum. Zelfs Leon Verdonschot is ze beu dus dan weet je het wel. Nu lees je in de media wel de horrorverhalen van ondernemers die uit hun eigen pand worden gezet door dat zooitje ongeregeld, maar er zijn ook verhalen - met evenzoveel ellende, leed en geheister - die de media niet bereiken. Een van de ondernemers die plots een stel kraaksmurfen in z'n pand had hangen stuurt GeenStijl een open brief met zijn bevindingen. NAW bekend bij de redactie en we hebben gedubbelcheckt; We Are Here had z'n pand inderdaad gekraakt (en dat geven ze zelf ook te kennen). Lees en huiver, misschien dat er ook effe iemand van de gemeente Amsterdam kan meelezen. NA DE KLIK.





Beste redactie,



Een aantal weken geleden heb ik ook bezoek gehad van de groep 'We Are Here'. Kleine ± 60 personen hebben gebruik gemaakt van een gedeelte van een door mij gehuurd pand. Entree deur hebben ze geforceerd en daarna hebben ze 2 vrachtwagens met spullen ( slaapzakken tassen koelkast kookspullen en kleding) naar binnen gebracht.



Ondanks verzoek van mij om onmiddellijk te vertrekken bleven ze op de locatie na contact met hun advocaat.



Aanwezige politie stelde zich zeer netjes op naar zowel mij als de nieuwe bewoners, ook de politie zit zeer in zijn maag met dit reeds 7 jaar bekende probleem waar de gemeente niets aan doet. Ze kennen de mensen ze kennen de problematiek ze zijn er continu druk mee (mannetje of 10) en lopen ook rond met een soort van 'daar gaan we weer'-instelling. Wanneer komt het volgende telefoontje van een ondernemer dat zijn pand is gekraakt!!!!



Gelukkig voor mij kreeg de politie na overleg van mijn huurcontract opdracht tot ontruiming en werd de ontruiming gestart 2 dagen na aanvang van de kraak. De spullen van de groep werden opgehaald met een vrachtwagen en de meeste spullen waren binnen 6 uur verdwenen. Dat de resterende spullen die bij ons voor de deur zijn achter gebleven pas na een kleine week weg waren was te danken aan de besluitvaardigheid van de afdeling 'handhaving' van de gemeente Amsterdam. Volgens de politie zouden ze op de dag van de ontruiming dit al regelen echter dat duurde een 5 tal dagen meer. Schade na 3 dagen: ongeveer € 1000,- en 3 dagen dag en nacht ellende en stress voor mij. Uren politie iets tussen de 100 en 200 uur.



Conclusie:



Politie: niets dan lof prima geregeld.



Krakers: met een enkele uitzondering na aardige gasten, geef ze eens ongelijk, ik zou ook alles uit de kast halen om in het paradijs te belanden.



Handhaving: beter laat dan nooit.



Gemeente Amsterdam:



Waarom laten jullie deze groep rondlopen in je stad.

Waarom grijpen jullie niet in.

Waarom laten jullie ondernemers de dupe worden van jullie beleid.

Waarom helpen jullie die krakers niet, goedschiks of kwaadschiks.

Hoe halen jullie het in je hoofd mensen 7 jaar aan het lijntje te houden.

Hebben jullie echt niets anders te doen in deze fantastische stad.