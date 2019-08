Alsof ZE het nog niet moeilijk genoeg hebben daar, verketterd in de marge van onze etnostaat. En we wilden het laten gaan, de bovenstaande Jinek-vacature-foto van PilotStudio. Maar voordat we de foto op wilden bergen keken we nog één keer goed en waarlijk, ons bloed begon te koken. Nog geen twee maanden na Keti Koti, en de witste redactie van Nederland kan het alweer niet laten het internationaal erkende WHITE POWER-teken te flaneren. We zitten letterlijk te trillen, maar we strijden door, altijd. Dus na de breek enkele voorbeelden van de geestverwantschap die hier zó openlijk geëvoceerd wordt. In Nederland, 2019 hè.

Fairbanks en Cernovich

De Dangerous Faggot

Marine le Pen en nog een racist

Is Dit Wie Wij Zijn?