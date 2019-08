Fragmentje GrindpadFM. Nadat in Den Haag een vrouw door haar eigen drie Staffords aan stukken gescheurd is, laait de fopdiscussie over gEvAaRlIjKe HoNdEnRaSsEN weer op. De vvd pleit voor 'een soort wapenvergunning voor risicohonden', want dat klinkt stoer en daadkrachtig en het is lekker voor de mediazichtbaarheid van de backbencher in kwestie, die daarmee kan scoren in z'n functioneringsgesprek met Kees & Klaas, want effectiviteit als volksvertegenwoordiger wordt daar helemaal niet gemeten. Maar een "wapenvergunning" proefballonnen omdat een of ander wijf door politiekogels ontzet moest worden van haar eigen (!) woeste woefs, heeft niets met politiek en alles met mediageil populisme te maken.

Hm, dat klinkt alsof jullie het niet zo'n goed idee vinden, GeenStijl? Klopt. Het is een dom voorstel, en wel hierom:

Er zijn hondenrassen (zogenaamde hoogrisicohonden) die genetisch 'gevaarlijker' zijn, dat is een feit. De overheid had een lijst 'hoogrisicohonden', die nu weer verdwenen is, maar deze HR-honden hebben vooral last van een zelfversterkend stigma: vermeend gevaarlijke honden, dat trekt bovengemiddeld vaak tokkiebaasjes aan die enerzijds slecht opvoeden en anderzijds agressief gedrag van hun "waakhond" eigenlijk wel lekker ruig vinden. Zo'n beest bijt vervolgens iemand, en Staffie krijgt de schuld. Terwijl opvoeding en training van bijna iedere hond een goed gezelschapsdier kunnen maken - ook beesten die genetisch grilliger zijn. Het zijn vooral baasjes die falen.

Dat is maar het begin. Nederland kent 1 hond op iedere 10 inwoners. Best veel. Beetje regelgeving en handhaving is dus best gewenst, en die is er dan ook uitgebreid in Nederland. Want kleine Jack Russels bijten namelijk ook (bovengemiddeld) vaak. En een broodgefokte labrador met een kudtopvoeding is gevaarlijker dan een pitbull met een pedigree. Feit is echter: Honden zonder rasstandaard, die niet van erkende fokkers komen, leiden veel vaker tot problemen dan stamboombeesten. Daar helpt geen "wapenvergunning" tegen, want broodfok is in principe al illegaal - en toch is het een enorme handel in dit land.

Rasfokkers houden zichzelf - en elkaar - aan hoge standaarden. Een beetje nieuwe hond komt met een boekwerk aan DNA-bewijzen, stamboomcertificaten en een socialiseringshandleiding. Er is ook een overkoepelde Raad van Beheer die erg actief is en strenge kweekregels voor keffers hanteert. Puppymolenfokkers doen dat allemaal niet, en worden ook niet erkend door de Raad van Beheer. Maar ja, die broodfok - daar doet Nederland bijna niks tegen.

Vieze handel in verziekte honden

Er zijn regio's (met name in Brabant) waar halve boerendorpen & woonwagenkampen overgestapt zijn van drugshandel naar de tweede meest lucratieve clandestiene handel in Nederland: illegale hondenfok, want lagere pakkans, minder onderling geweld en hoog verkooprendement. Een beetje teef kan (onder ongezonde dwang) zo drie, vier keer per jaar werpen en dat levert je makkelijk 20 keer 600 piek aan pups op per fokfabriek. Pups die geen socialisering krijgen, van moederhonden die verwaarloosd worden, en dat allemaal met medewerking van corrupte dierenartsen die paspoorten vervalsen. Zelfde geldt voor importhonden uit het Oostblok, of uit België. Marktplaats verdient er ook aan, dus die doen weinig tot niks aan de heling van hondjes op hun platform. Politie, douane, politiek en NVWA weten er uiteraard ook allemaal van, maar doen bijna niks of ontberen de capaciteit & prioriteit om op te treden.

"Wapenvergunningen" zoals deze populistische backbencher voorstelt, zijn dus koldervoorstellen want de Rijksoverheid heeft al genoeg regels voor hondenbezit. En het begint dus altijd bij de baas: “In de eerste plaats is de eigenaar verantwoordelijk voor het gedrag van zijn hond. Hij moet alles doen om een incident te voorkomen”, zegt de overheid. Die 'vergunningseis' bestaat dus nu gewoon ook al. Er liggen daarnaast al lang voorstellen voor fok- en houdverbod van bepaalde rassen, maar minister Schouten laat dat liggen, vertraagt veel vormen van aanpak en gooit de tennisbal terug in de hondenmand van de gemeenten.

De overheidslijst van HR-honden is nog wel buiten het 404'ende rijksoverheiddomein te vinden. Hier bijvoorbeeld. Let op het alleszeggende detail onderaan in de kleine lettertjes: "Honden met een stamboom erkend door de Raad van Beheer vallen niet onder de categorie HR hond." Voilà. Je vermindert bijtincidenten niet met populistische backbenchers die "wapenvergunningen" voorstellen. Het bijtincident met drie slecht opgevoede, mishandelde honden in Rotterdam is geen reden om de wet te veranderen. Aanpak begint bij betere handhaving van bestaande wetten en beleid: je moet illegale fok en handel die je weet dat bestaat bestrijden. En als de prijs van een pup stijgt (omdat goeie rashonden terecht vrij duur zijn), neemt het aantal dommie tokkies die hun hond niet trainen ook vanzelf af.

Maar ja, zoals het zo vaak gaat met dingen die al lang geregeld zijn of kunnen worden: da's allemaal veel moeilijker dan op de radio roepen dat mensen een "wapenvergunning" voor hun illegaal gefokte, slecht getrainde hond moeten krijgen en daarmee een TT101'tje scoren voor je eigen politieke carrièrepunten.