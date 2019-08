Kanjer van een klimaathysterie weer all over the media. Heel Zuid-Amerika in de fik, en het Amazone-gebied in het bijzonder. De Longen van de Wereld hoogstpersoonlijk KAPOTGEMAAKT door Jair Bolsanaro, de Wierd Duk van Zuid-Amerika. Allemaal moeders en oma's hun kinderen bellen: "Heje het gehoord? Amazone in brand, was op Het Nieuws, we halen de kerst niet en ik bel om gedag te zeggen." Maar een dag later blijkt het reuze mee te vallen, en verschijnt er een blokje tekst op een inmiddels weggestopte internetpagina. Ja, sorry, we zaten ernaast. Er waren geen 72000 branden in het Amazone-gebied, maar ongeveer de helft. Maar het kwaad was al geschied. Iedereen en z'n moeder als een malle de hashtag #PrayForTheAmazon twieten en heel veel rode stipjes op kaarten zetten. Kijk maar ⬇. Maar u kunt rustig doorlopen mensen, helemaal tot de kerst. We hebben even bij de NASA geïnformeerd, en die hebben ons gerust gesteld. As of August 16, 2019, satellite observations indicated that total fire activity in the Amazon basin was slightly below average in comparison to the past 15 years. (BRON) Nieuws, van alle branden...

Dikke fik hoor