Natuurlijk ongezien #TeamJohan. Noem je Turkije 1 keer een KUTLAND, heb je de Soldaten van Erdogan weer in je inbox. "Uiteraard ben ik met de dood bedreigd. Je kunt in de land niks meer zeggen of een gek bedreigt je". Is wel echt zo natuurlijk. Derksen, Teeuwen, Jelle Geuzens, Bram Nijdam en Micha Kat. Cultuurdragers van Nederland zoals het ooit bedoeld was, vrij en onverveerd.