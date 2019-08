En dan schakelen wij nu over naar Rotterdam, waar de Arnhems-islamitische terreurvereniging rond Hardi N. weer voor het hekje staat. In de vorige zitting vertelde het OM al dat Nederland dankzij een undercover-actie van de popo is ontsnapt aan een aanslag, gisteren meldde Rechtszaak Terroristen Lek Nieuws (dat eerder de vakantiekiekjes van de jongens in handen kreeg) dat Waïl el A. en Morat M. gezellig hebben lopen te cosplayen tijdens een potje airsoften in Weert. Benieuwd wat we vandaag tijdens de rechtszaak nog te horen krijgen, behalve het voorspelbare huilie huilie verhaal van de advocaten dat het lieve jongens zijn die niks kwaads in de zin hadden en in de val zijn gelokt door gemene politieagenten. Hebben de jongens misschien hun media-optredens geoefend bij Coachingsbureau Volkert Productions? Workshopje spulletjes de bajes in smokkelen bij Samir Azzouz? Traininkje Allahu Akbar roepen bij Malek Fostok? Social media cursus bij Maiwand de Thuisblijver? Spannend hoor. Tele Terreur Tikker Silvan Schoonhoven is erbij, na de breek.