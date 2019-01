Iedereen weet dat de liefde voor homo's van de PVV en de FvD niet oprecht is, maar slechts een stok om moslims mee te slaan. Het zal ze namelijk worst wezen wat men van homo's vindt (zo blijkt de laatste dagen) zo lang het maar geen moslim is die iets naars zegt over onze homo's. Want dan is het opeens homo's dit en homo's dat.

Homo's worden nog net niet dood gewenst door gristen-reli's, maar veel scheelt het niet. Ze zijn zondig, ziek of vies of alles tegelijk. Feitelijk dienen ze ge-excommuniceerd te worden en dat is tot voor kort dan ook veelvuldig gebeurd. Op plaatsen in de wereld waar de gekte wat groter is gebeurt dat nog steeds en nee, niet alleen in moslim-landen. Homo-haat is niet voorbehouden aan moslims. En toch dus opvallend weinig aandacht voor dit item van de PVV en de FvD. Wat geen verbazing wekt overigens, al was bij Fortuyn dat medeleven oprechter omdat hij er zelf eentje was. Van Geert kan je dat niet zeggen.