En zo blijken zonnepanelen maar weer eens levensgevaarlijk. Niet alleen omdat ze spontaan in de fik kunnen vliegen, maar ook omdat het helemaal niet zo verstandig blijkt om ze op een krakkemikkig dak te leggen dat dat helemaal niet aankan. Daar kan het dak namelijk van instorten, zoals afgelopen zaterdag gebeurde in Alkmaar. En dat het dak krakkemikkig was, zegt niet alleen een boze oud-wethouder, maar ook het bedrijf dat de zonnepanelen zelf installeerde. Dus dan zal het wel waar zijn. De Telegraaf heeft een van het wereldwijde web gewiste promovideo in handen, waarin de directeur van bouwer Sunprojects een opmerkelijke uitspraak doet. "De commercieel directeur van Sunprojects, het bedrijf dat de plaatsing van de panelen realiseerde, gaf aan dat er ‘een aantal uitdagingen’ was. "Waaronder de constructie, die was uiteraard niet berekend op zonnepanelen", zegt Anna Lambrechts. Om eraan toe te voegen: "Maar samen met onze leveranciers hebben we hiervoor een oplossing bedacht en zijn de zonnepanelen alsnog op het dak geplaatst"." Lekkere oplossing Anna. AZ speelt de komende thuiswedstrijden in het ADO-stadion. Dat komt helemaal goed.