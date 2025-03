This is your future. Your home. Your United. #MUFC pic.twitter.com/cK7yVnOm1X

Glory Glory, Man United. Mensjester, voor intimi. Ooit was het de club van George Best en Bobby Charlton, later beleefde het de grootste successen onder Sir Alex Ferguson en er speelden grootheden als Cristiano Ronaldo, Edwin van der Sar, Rio Ferdinand en zo nog wel een paar. Het ging allemaal bergafwaarts toen Ferguson in 2013 vertrok. José Mourinho faalde, en ook onze eigen voetbalprofeet Van Gaal en tukker Erik ten Hag maakten er een miserabel potje van. Die laatste probeerde nog onverhoopt om van Manchester middels aankopen een soort Nederlands bastion te maken, hij kon zich in het Engels immers nauwelijks verstaanbaar maken, maar vergat daarbij dat die Nederlandse talentjes qua werkethiek mijlenver verwijderd waren van de minimale vereisten in de Premier League. De enige trainer die het eigenlijk prima deed bij United was Ruud van Nistelrooy, maar die werd na 3 wedstrijden vervangen door de huidige koekenbakker: Ruben Amorim. Inmiddels staan ze op plek 14, maar de allergrootste klap krijgen de Red Devils nu pas te verduren: het legendarische Old Trafford wordt platgewalst en vervangen door een slechte replica van de ingang van de Efteling. Die aankondiging komt overigens precies 84 jaar na de dag waarop het thuisstadion van United door Nazi-Duitsland werd gebombardeerd. TOEVAL?? Wij denken van niet.