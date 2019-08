Nee, niet De Speld. Maar in De Telegraaf, het Wiegel-verheerlijkende Huisorgaan der VVD. Zomaar Syp Wynia een VVD-mevrouw aan het woord die ontdekt heeft wat iedere werkende Nederlander met een baan en een inkomen al jaren weet. Werken is echt GEEN ENE FUCK MEER AAN. Je kunt beter - net als de Eritreese toeslagenbuurman - de hele dag op een kratje voor de deur in de zon zitten dan 's ochtends om 07:30 uur aanschuiven in de file om net als de rest van door Rutte genivelleerd laagland te sappelen om centjes te verdienen voor neuspeuterende raamambtenaren op overbodige ministeries, Brusselse zelfverrijkers met bierpenzen, Afrikaanse dictators met privé-jets, Palestijnse tunnelgravers en verder iedereen in een Nederlandse prachtwijk met een door Edje Nijpels bijelkaar gelobbyde warmtepomp. #FF Claire Martens nu het nog kan, want afvallige VVD-mevrouw wordt binnenkort weggepromoveerd naar de Ybeltje Berckmoes Vazenfabriek in de Groninger veenkoloniën. Prettige (werk)dag verder.