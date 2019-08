Molens, klompen, watermanagement, Johan Cruijff en vrachtwagens van waaruit 'veel kadavers' worden verkocht. Omdat er een keer een profeet zijn zoon wilde offeren en dat lukte niet en toen kwam er maar een engel die zei dat een ram ook mocht, en dat beest moet dan onverdoofd gemarteld worden want zo hoort dat, en wie dat zielig vindt voor de beestjes is racist en islamofoob - koekoek - en dat allemaal in Nederland, het land waar belangenverenigingen moord en brand schreeuwen als een kip een te groot ei uitschijt, maar waar het jaarlijks uitstrooien van onverdoofd gemartelde diertjes in de vorm van 'veel kadavers' tegenwoordig haast hoort bij het cultureel erfgoed. Nou, fuck dierenmishandeling en fúck het offerfeest. Moet het nou echt weer alleen de PVV zijn die vraagtekens zet bij deze achterlijke middeleeuwse slachtpartij, waarbij zelfs de politie de kadaverklepverkoop allemaal maar pri-ma vindt? HEY, verkopers van veel kadavers! Mag het godverdomme een keer een onsje minder zijn?