Een dag nadat er nieuwe documenten in zijn zaak verschenen heeft Jeffrey Epstein zelfmoord gepleegd. "The court records contain graphic allegations against Epstein, who is accused in Manhattan federal court of trafficking young girls internationally to have sex with prominent American politicians, business executives and world leaders. The papers portray Epstein as a sex slave-driver with an insatiable appetite for underage girls." Opgeruimd staat netjes dus, maar het risico is nu wel dat het vooral heel veel niet nette mensen erg blij zijn met deze opruimactie. Een eerdere poging van Epstein mislukte al, dus het is vooral de vraag hoe de autoriteiten dit hebben laten kunnen gebeuren. Komt u er maar in met de (nu angstaanjagend geloofwaardige) complottheorieën.

UPDATE: Epstein zou zichzelf verhangen hebben.



