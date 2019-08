Cyprus, bekend van een burenruzie tussen Zeus en Allah, vraagt nu ineens of we onze jongens op komen halen uit het kinderparadijs. Van binnen zijn we immers allemaal Nederlanders.

Toen geluk in Cyprus nog heel gewoon was, begaven sub-Saharische en Syrische aspirant-Europeanen zich gewoon vanuit Libië langs de gebruikelijke Turkse route naar hun nieuwe thuis. Maar toen kwam de EU en ging alles kapot. "Maar nu de EU met zowel Turkije als Libië afspraken heeft, vinden steeds meer mensen een nieuwe route: van Turkije met de boot of het vliegtuig naar Noord-Cyprus. (...) Dat is door Turkije bezet en wordt door de Turken als binnenland gezien. Vanuit daar betalen de migranten om door de bufferzone over de grens te komen naar het zuiden." En ja, dan sta je dus ineens op EU-grondgebied en hoor je helemaal bij de familie.

"Volgens het Cypriotische ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er 15.000 asielzoekers van wie de procedure is afgerond en nog eens 15.000 die nog wachten. Elke maand steken 1000 nieuwe migranten de grens over. "Het aantal van 2018 zijn we nu al voorbij", zegt minister Constantinos Petrides van Binnenlandse Zaken." Hoogste tijd dus dat ook Nederland Draagvlakland zijn verantwoordelijkheid neemt. EU-schriftgeleerden steggelen nog wat over hoeveel nullen er eigenlijk achter de EU-verdeelsleutel moeten komen, maar de schatting is dat er zo'n 25.000 ge-luchtbrugd gaan worden. Cyprus' Minister van Buitenlandse zaken "zal ook Nederland vragen om vrijwillig mensen te herplaatsen".

Maar goed, we hebben het nu wel over joden, Cyprioten zijn ook geen lieverdjes. Daar worden EU-paspoorten namelijk gewoon aan de hoogste bieder uitgedeeld, en daar verdiende het 'land' al ruim 4 miljard euro mee. Kunnen ze daar geen nieuw eilandje van opspuiten of zo?