Amsterdam, the day after. Een gigantische tsunami van plastic soep in de Prinsengracht na de LHGBTSJWBBQ optocht door Amsterdam-Centrum. [Fotocheck zegt: is geen foto van Koninginnedag 2010 ofzo.] Lege blikjes, plastic troep, statiegeld colaflessen, door GroenLinks verboden ballonnen des doods, door GroenLinks verboden Jumbo-boodschappentassen des doods, lege flesjes, nog meer plastic. Grote foto om in te zoomen HIERRR. Klik en gruw om het gedrag van deze zogenaamd feestvierende mensen, die met hun gore gedrag het milieu compleet aan het vernielen zijn. Rotzooi moet nu weer opgeruimd worden, door De Anderen, die wel een baan hebben. Bah, bah, bah. En dan is er ook nog een dode gevonden op de route. Dit kan zo niet langer. Het is vijf over twaalf. VERBIEDEN DIE PARADE! Doe het voor de kinderen.