Boerkabuddies, staakt uw karige campagne. Nederland heeft besloten, in overweldigende meerderheid, dat het boerkaverbod een goed idee is. Alleen de gekkies van GroenLinks zijn tegen, maar die zouden hun eigen kampcommandant nog handkusjes toewuiven als ze voor het vuurpeloton stonden. 73 procent van Nederland is vóór het gedeeltelijke verbod op gezichtsbedekking, en 74 procent wil dat het verbod gehandhaafd wordt. Dat noemen we onomwonden goed nieuws, want hoewel de wet een mal, halfslachtig poldergedrocht is, zetten we als Dit Land zijnde wel een stapje vooruit om de grenzen van het betamelijke te bewaken in de vrije samenleving, en die richting wordt door driekwart van de kiezers onderschreven. Fijn bericht zo op de zondagmorgen.

Na de breek: heeft Maurice de Hond ook nog goed nieuws voor de Renaissancevloot. Het kan niet op!

Kiezer geeft geen fuck om gedonder bij Forum voor Democratie

Goed nieuws voor Thierry, minder voor Henk: volgens De Hond hebben de malversaties tussen de voormalige makkers weinig effect op hun positie. Hij signaleert weliswaar -2 zetels, maar da's minder dan de meeste media suggereerden. Wij citeren De Hond: "Binnen het Nederlandse electoraat is er een vrij vaste groep kiezers (circa 30% van het electoraat), dat zich niet aangesproken voelt door de gevestigde partijen. Zij zijn overwegend somber over hun eigen financiële toekomst, en zijn vooral negatief over de veranderingen in de samenleving, in het bijzonder, die samenhangen met globalisering en immigratie." Oftewel: waar moeten die mensen anders heen? Ja, naar de PVV, want Wilders profiteert van de 2 zetels die Forum inlevert.

Geinige bonusdetails: FvD-stemmers "vinden het jammer dat dit gedoe er is, 21% is het eens met de kritiek van Otten op Baudet, 38% vindt dat Baudet te filosofisch is. Maar vooral hoopt 82% van die groep dat FVD bij de volgende verkiezingen de grootste wordt en 90% vindt dat de problematiek bij FVD in de media bewust wordt uitvergroot omdat FVD te groot dreigt te worden!"