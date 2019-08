Landgenoten. Zet u schrap. Het gaat spoken morgen. "Weerplaza verwacht zelfs 'waterhozen', ofwel extreme buien." Extreme buien! Dat zijn buien die niet stoppen bij een boerkaverbod, maar dan ook meteen alle hoofddoekjes willen afschaffen. "De grootste kans op het zien van waterhozen is in de vroege ochtend op de Waddenzee of in de late ochtend of begin middag op de grote meren. Waterhozen zullen vooral nabij buien te zien zijn of onder groeiende grote stapelwolken. In de loop van de middag neemt de wind van het noorden uit in kracht toe, waardoor de kans op waterhozen kleiner wordt." De laatste keer dat we waterhozen op het land gezien hebben, namen ze Den Briel in. Hoe dan ook. Flink nat morgen. Pas op.