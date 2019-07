Het gaat weer eens helemaal mis van uw belastingcenten en dat allemaal vanwege het klimaat weer. De poefii van de VARA - die kosten 800 eu, zoals u kunt horen op bovenstaande video - gaan allemaal ten onder in de Wolkbreuk des Doods van 12 juli 2019. Bert Wagendorp heeft zijn zwembandjes reeds om. Ook de rest van NL kwakt z'n ontluisterende beeldmateriaal op de interwebs. Auto's die met gevaar voor eigen leven door de ondergelopen straten ploegen, levensmoeie kinderen die sluipmoordenaar verdrinkingsdood volledig minachten, regenmeters die zich met een indrukwekkende snelheid vullen en meer van dat soort ongehoord spektakel. Hilversum, Nunspeet, Olst... we hopen maar dat iedereen veilig is.

UPDATE: Volgens het BNN-VARA crisisteam kost de poef maar 160 euro, maar volgens de GeenStijl Dure Poef Redactie hij lijkt een stuk meer op deze jongen.

HILVERSUM STUK