Niet links, niet rechts, maar RECHT IN JE BEK TÉGEN HET BOERKAVERBOD. Argument: vrouwen mogen zelf kiezen of ze als opgerold tapijt door het leven gaan, en dan heeft Emmerstie ook nog het verdomde lef om dit in één en het zelfde filmpje gelijk te schakelen met de Iraanse vrouwen die ervoor kiezen hun chador af te werpen. En ja, dan kom je weer bij dat eindeloze kudtdebat uit over of de vrouwen die zèggen zelf voor de boerka te kiezen, dit ook daadwerkelijk zelf doen. Enfin, vrijheid is ook maar betrekkelijk natuurlijk.

Update: Amnesty Paniekbeheer doet doekjes voor het bloeden