In navolging van het eclatante succes 'BN'ers nemen vluchteling in huis' dan nu de even zo veelbelovende actie 'CDA'ers nemen student in huis'. Maandag tot en met woensdag studeren, donderdag jezelf in de EO Jongerenkroeg volgooien met wijn en brood en dan zondag verplicht mee naar de kerk, vrouwtjes de afwas doen, je kent het wel. Want die van het CDA roepen de mensen op een student in huis te nemen, teneinde de woningnood onder studenten terug te dringen. In het kader van 'een beter milieu begint bij jezelf' weet CDA Tilburg-voorzitter Ton Gimbrère nog niet of hij zelf wel een student in huis neemt want daar heeft hij het nog niet met zijn vrouw over gehad. Weten we in ieder geval wie in dat huishouden de broek rok aan heeft, maar zo komen we natuurlijk nergens Grimbert. Eerst zelf een student op je zolder kwakken en dáárna pas grote bek hebben.