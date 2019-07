Mercedes maakte het nog even spannend met een faalpitstop maar de blamagebokaal gaat weer eens naar de frambozen van Renault. Dan steek je honderden miljoenen euro's per jaar in een Formule 1-project. Dan bouwen die stokbroden in de fabriek een motor die niet alleen sloom is, maar ook om het weekend naar de gallemiezen gaat. Dan duwen je coureurs het ding met regelmaat in de muur. Dan heb je dankzij je optreden in de F1-documentaire van Netflix de gunfactor van een volle vuilniszak. Dan fakkel je Red Bull en Max Verstappen continu af met je arrogante bakkes en dan vinden de mensen je ineens niet meer aardig. En dan, tot overmaat van ramp, parkeert een vrachtwagenchauffeur zijn gele kanarie in de vangrail op weg naar Hongarije. Arme, arme, arme Cyril Abiteboul, teambaas van Renault F1. Echt heel vervelend allemaal voor Cyril, want dat is nou net zo'n sympathieke gast.

PS Nieuws van Nico Rosberg: Mercedes heeft genoeg van Finse middelmaat; Valtteri Bottas kan op zoek naar een ander stoeltje.