Het waren drie fantastische weken. Met dank aan dappere strijders boekhouders met drogisterijcerftificaten, op twee wielen & een rubbertegel-tourorganisatie die zich er tegenaan bemoeide toen het echt spannend werd. Maar goed, we zijn derde geworden, wat echt een puike prestatie is van Steven Kruijswijk. En we zijn Eerste geworden, want uw aller GeenStijl riep al dat deze knakker ging winnen voor er een meter gekoerst was. Bon, dan nu de cerise op de tarte. De finish in Parijs. Gaat Dylan Groenewegen het nóg een keer doen op die loeidure koopgoot met klotesteentjes. Acht rondjes op de Champs-Élysées, een knallende massasprint, en dan zit het er weer op voor dit jaar, ook voor Maarten & Herbert. LIVESTREAM en of Radio Tour.