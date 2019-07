Alsof de vrouwelijkheid niet ook gewoon een keertje gevierd mag worden! En ja, soms staan er dan een paar minderjarige jongetjes in de buurt, kan gebeuren. Omdat niemand wist wat de precieze context nu precies was DEDEN WIJ HET MAAR WEER. Pärnu, Estland, LGBT-kunstenaar en activiste Mare Thrall. Meer S C H O K K E N D E foto's alhier. De gebruikelijke routine: in protest op het einde van je praatje je volstrekt ontoonbare lichaam tonen, want dapper en statements enz. Nou, gelukkig hebben we de beelden onderstaand nog.

World Press Photo