Hond Tijmen (9) zou, als ze mens was, postzegelverzamelaar geweest zijn. Haar andere hobby is lekker door de branding banjeren. Tijmen doet aan hondenyoga samen met haar baasje Marie-Florentine. Dat vindt plaats in de buurt van het Vondelpark, waar Tijmen het altijd aan de stok krijgt met Alfons, een gore klootzak van een Golden Retriever. Die Alfons heeft een keer een teefje op z'n hondjes staan knappen - een teefje waar Tijmen tot die traumatische gebeurtenis een zwaar lesbische crush op had. Ik blijf voor altijd eenzaam, denkt Tijmen, terwijl ze bijna verzuipt in de woeste baren van de Noordzee.

Hond Gio (7) trekt zich helemaal niets aan van het sproeiverbod: zijn baasjes nemen duurzame groene stroom af van Vandebron en de trouwe viervoeter is van mening dat zijn familie derhalve wel voldoende doet om het milieu te redden. Bovendien, ravotten in het water vindt hij het leukste dat er is, naast het terugkijken van de verzamelde werken van Martin Gaus. Zijn favoriete eten is Aardappel Anders met een slavink, maar zijn baasje koopt alleen maar Frolic en dat vindt hij niet te vreten. In de non-verbale communicatie probeert Gio weliswaar een bres te slaan in het gebeuren, hij is immers een culinaire snob, maar dat gaat allemaal verdomd lastig als je alleen maar een beetje krang uit de ogen kan kijken.

Hond Slater (10) is vernoemd naar surflegende Kelly Slater. Dat vindt hij helemaal geen fuck aan, want dan zet zijn baasje hem weer op zo'n surfplank en dan staat hij daar weer de hele dag te denken aan de sla in zijn moestuin.

Hond Knalbert (9) is badmeester bij het surfstrand. Hier komt hij de Amsterdamse hippie Roderik (34) en zijn dochter Janine (2) vertellen dat ze op moeten rotten naar het badgastengedeelte. Roderik vraagt zich af wat die malle hond in godsnaam komt doen, maar Knalbert laat zich niet zomaar wegsturen, al is hij zo corrupt als de neten. Voor een broodje worst ziet hij namelijk alles door de vingers, dat verdorven beest.

Hondje Mohammed (4) heeft weliswaar een Marokkaanse naam, hij komt uit Veenendaal-De Klomp en hij is zo Hollands als een pot appelmoes. Dat Mohammed op de foto staat met de politie berust dan ook op een bijzonder toeval. Mohammed vond een portemonnee op straat, bracht die naar de politie en nu vindt iedereen hem geweldig. Van de weeromstuit overweegt Mohammed iemand in de balzak te bijten, want hij zit er helemaal niet op te wachten om geliefd te zijn.

