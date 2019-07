41 procent van de Amsterdammers is afgelopen jaar geïntimideerd op straat, zegt AT5. Onder jonge vrouwen zelfs 80%. Vinden we hoog, maar we weten natuurlijk van Amsterdammers dat ze een ontzettend lage sneeuwgrens hebben, qua vlokken. We vinden het eigenlijk wel raar dat Amsterdammers zo klagen, en zich niet gewoon een beetje aanpassen. Waarom meteen over "intimidatie" beginnen als je ook gewoon netjes respect kunt hebben voor andermans cultuur? Die siskaart loopt namelijk vrij duidelijk door de Koranriem van de stad: van de Sloterplas door West en via het Mercatorplein en de Jan Evertsenstraat zo het centrum in, waar de sisgeluiden ook echt niet uit de GroenLinks stemmende grachten-NIMBY's komen - die mogen van hun geloof alleen sissen in theaters en en het Concertgebouw, om andere mensen tot stilte te shamen. Via Oost eindigt de sistour vervolgens met een afsluitend nafluitconcert in Bijlmer-Centrum. BM Halsema, scherp als ze is, concludeert twee dingen: (seksueel) intimiderend gedrag is 'niet acceptabel', maar helaas: handhaving is lastig omdat heterdaadsituaties nauwelijks voorkomen. En als ze gebeuren, worden ze geseponeerd omdat de agenten hadden moeten waarschuwen (goeie foto wel, Parooltje!). Misschien kunnen ze in de hoofdstedelijke sisgebieden wat extra bordjes neerzetten. Hier een suggestie: