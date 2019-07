Drain the swamp

Onthullend undercover onderzoek van de Krant van Wakker Nederland wederom. Het blijkt, dat veel politieke partijen in Nederland een potje maken van de financiering. "Ze tonen zich bereid om de wet te omzeilen of te overtreden als er geld wordt geboden, blijkt uit undercover-onderzoek van deze krant." De Tweede Kamer reageert niet geschokt omdat het de Tweede Kamer zelf is die Nederland Ons Land een minder gaaf land maakt. Alleen FvD, SP en PvdD houden zich aan de regels. De keurige middenpartijen zien de Nederlandse wet als mere guidelines. Lekker dan.