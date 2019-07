De Rotterdamse kunstverzamelaar Bert Kreuk kocht enkele jaren geleden een Amerikaanse vlag met - toen nog - 48 sterren die op D-Day door Amerikaanse GI’s als eerste Utah Beach op gedragen werd (deze). Kreuk kocht het dundoek in 2014 voor een half miljoen, en now he sent it back. De ragged old flag werd door Kreuk zelf aangeboden aan Trump, in het bijzijn van Rutte. Bovenstaande speeches werden daarbij afgestoken. Trump noemde Rutte bij z’n bezoek een vriend (niet gek, we kopen een nieuw acht- of negendelige set peperdure JSF’s van de Yanks...), en Rutte koos voor een zakelijke benadering in zijn bezoek: geen preken. Dus dat zal vanavond wel weer een emotioneel negatief geladen uitzending van Jinek worden.