Last night in North Carolina: "The Squad" van krijskipjes is nu campagnemateriaal voor Four More Years voor Trump

Terwijl het Huis van Afgevaardigden een kolderieke stemming hield over een impeachment resolution van Al Green (z'n derde poging alweer, kreeg nog geen kwart van de stemmen), vloog The Donald naar North Carolina voor een MAGA-rally. We hadden beloofd om in 2020 uit te leggen waarom Trump een tweede termijn gewonnen heeft, maar hij liet zich vannacht (NL tijd) al in de kaarten kijken dus we pakken het ff mee. (Let je op, Mouthaan? En breng een tolk mee ditmaal.)

Het Congressionele Kwartet Krijskipjes van Kleur (AOC, Ilhan Omar, Rashida Tlaib en Ayanna Pressley) denkt dat ze Trump uit kunnen schakelen met SJW-tactieken, maar hij neemt hun aanvallen gewoon mee het stadion in en laat er zijn publiek "Send her back!" op scanderen, op het ritme van de Clinton-evergreen 'Lock her up'.

De hysterische aanvallen geven Trump een stapel troefkaarten voor zijn herverkiezing en Democraten die (in tegenstelling tot de vier twitterpetitjes) wél intelligent zijn, worden er moedeloos van: moetlees duiding bij Last CNN'er Standing, Jake Tapper. Maar de allergrootste grap van deze strategie is dat Trump er - voor de verandering - geen woord voor hoeft te liegen: zijn speech over Ilhan Omar bevat louter feiten over haar antisemitisme, Alcaidaverheerlijking en Amerikaverkettering. Ontbijttafelvraag voor bij de covfefe: Maakt dat haar een nóg erger persoon dan Trump zelf?

P.S. 'Alcaida'? Helemaal niet zo'n rare spelling.

Hele speech, voor de liefhebbers