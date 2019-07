Terwijl USA Twitter vannacht losging op het Kwartet Krijskipjes dat met een persco ene mijnheer Trump op de knieën dacht te krijgen (in werkelijkheid tuinden ze in een geniale Trumpiaanse re-election strategie - leggen we in 2020 nog wel een keer uit) ontstond er op sociaalmedia iets moois naar aanleiding van een iconische foto van een strenge ICE-mevrouw aan de grens met Mexico. Waanzinnig knappe ICE-grensbabe leeft forever voort onder de hashtag #IceBae. Mevrouw bestaat echt, werkt bij de customs office in Texas, en ze maakte een hartverwarmend filmpje om zichzelf te introduceren. Daar krijg je toch spontaan zin in bloemkool van?

Met stukjes roodwitte slagboom enzo...

Zeggen ze, onderwijl happend om het hardst...