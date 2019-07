Ja hoor, paar dagen wat minder zomerweer en de plonskraagjes zijn uit het zwembad geklommen om het buurthuis te bestormen. In de Haagse Shariadriehoek heeft welzijnsorganisatie Xtra een driedaagse cursus ‘Radicalisering en multicultureel vakmanschap’ aangeboden aan """jongerenwerkers""" die in werkelijkheid salafisten blijken te zijn. Daar deden ze helemaal niet geheimzinnig over, trouwens: Jongerenwerkers komen er openlijk voor uit dat ze salafist zijn, en gebruiken de cursus om jongeren te waarschuwen hoe inlichtingendiensten radicalisering herkennen. Ze vertonen propaganda van Islamitische Staat, en spreken Schilderswijkjeugd erop aan een ‘goede moslim’ te zijn. "De politie durft geen informatie over risicojongeren meer te delen, die belandt bij de verkeerde mensen", lezen we dankzij goed speurwerk van het Algemeen Dawahblad. Dit is dus het effect van het virus der politieke correctheid, waardoor "welzijnswerkers" zo verziekt zijn dat ze blind worden voor de realiteit. Ze zien niet een strenge moslim met een baard in een jurk binnen komen, maar een keurig gekapte jongeman met een colbertje en een stropdas. De welzijnsmachine van Xtra is zelf ook doodziek: het modewoord "angstcultuur" is daar van kracht, en van deze faal was hoogste baas Eric Lemstra persoonlijk op de hoogte. Hij weigerde een reactie aan het AD. De radicaliseringscursus werd betaald door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Ook al ziende blind, daar. En het buurthuis in de multiculturele wijk? "Puur monocultuur." Klikken we nu even door naar de tijdlijn van Abou Arnoud, om de salafistenslang te horen lispelen dat het allemaal niet waar is, en dat moslims onderdrukt worden in dit land...