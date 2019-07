Lekker twitterweekendje weer voor de Social Media Shitposter in Chief. Iedereen en z'n Azijnbode zette zich dit weekend schrap voor "razzia's" tegen ongedocumenteerde illegalen in Amerikaanse steden, dus de gemoederen waren wat verhit in het land van ijdele hoop & vervlogen dromen. Van de aangekondigde uitzettingsacties was uiteindelijk niets te merken, maar gelukkig voor de MSM: The Donald zei weer wat lomps op zijn favoriete digitale voorlichtingskanaal. Vier democratische congresleden van Diversiteit (het kwartet van krijskipjes rond Alexandria 'AOC' Ocasio-Cortez dat zich 'The Squad' noemt) spreekt al weken op hoge toon over de "concentratiekampen" waar Obama Trump illegale migranten aan de zuidgrens in opsluit. En uiteraard liet Trump zich tot een twitter-respons verleiden:

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how it is done. These places need your help badly, you can’t leave fast enough. I’m sure that Nancy Pelosi would be very happy to quickly work out free travel arrangements! [Tweets]

Uiterst noodzakelijke duiding na de breek, want het is weer een typisch gevalletje BoTh SiDeS.

Trump maakt het zijn vijanden weer erg makkelijk...

Vrij vertaald twitterde Trump: 'Ga terug naar je eigen land'. (Terzijde: de verwijzing naar Pelosi - Democratisch Speaker of the House - is omdat die ook al ruzie had met het verwaande hittepetitje AOC, die haar voor 'racist' uitmaakte vanwege wat terechte kritiek.) Ja, dan heb je het gedaan natuurlijk. Iedereen en z'n Nedermedia woedend op zo veel "racisme" bij POTUS: "Dat bij Trump ook racistische motieven meespelen, bleek zondag weer", maakt de Klokbode er van. Ook Pelosi - getriggerd door de mention - verwijt de oranje orang-oetan dat zijn plan altijd al was 'to make America white again', een inkoppertje dat Trump haar cadeau doet. Hij zet de deur ook wel weer wijd open. Ten eerste is van de vier vrouwen alleen Ilhan Omar (@) buiten de VS geboren (in Somalië), en op haar 12e in Minnesota terecht gekomen.

Ten tweede: 'Ga terug naar je eigen land' is wel de alleralleraller-Arischste tokkie-opmerking die de blanke baas van de vrije wereld kan maken. Niet helemaal onlogisch dat iedereen & z'n MSM weer vol in de verontwaardiging schiet. En ook weer wel: let op de nuance van het “Then come back” in de tweets van Trump. Dat laat iedereen natuurlijk weg, en ondertussen blijft de aanpak van (illegale) migratie weer nagenoeg onbesproken - wat ongetwijfeld dankbare bijvangst is voor velen.

...maar Ilhan Omar is wel een antisemiet..

Verwijderde antisemitische tweet van Omar

Kleine toevoeging aan de fophef, onzerzijds. Al die media - ook de Nederlandse, het onderwerp in trending in de mediabubbel - die hun racismeriedel op Orange Man Bad richten, hoor je nooit kritisch over Ilhan Omar, die 9/11 bagatelliseerde ('Some people did something'), en openlijk islamitisch antisemitisme tentoon spreidt. Over die eerste rel: NOS gaf Trump de schuld, AD noemde Omar 'opgejaagd wild', NRC vroeg zich af of Trump 'aanzette tot moslimhaat' en Volkskrant zag er het bewijs van 'online vrouwenhaat' in (!?) - oftewel: niemand was eerlijk. Over haar antisemitisme hebben we de Nedermedia nog nooit gehoord, terwijl zelfs het extreemlinkse Vox erkent dat er wat mis is met Omars opvattingen ("It’s true that Omar’s comments on Israel keep falling into well-worn anti-Semitic tropes — and her defenders often prove too willing to paper this over and dismiss criticism from even progressive Jews as 'smears'.") Gelukkig heeft mede-Somali Ayaan Hirsi Ali daarover toevallig net dit weekend een uitstekende analyse gemaakt: "Like me, Ilhan Omar was born in Somalia and exposed at an early age to Muslim anti-Semitism."

Veel te lang verhaal kort. Een serie stomme tweets zeggen weer net zo veel over Trump als over de totale bias van de media, u zei de gek staat er bij en kijkt er naar, zuchtend, en niemand wordt iets wijzer over wat dan ook. De context is desalniettemin & wederom graag gedaan door uw GS Head + Foreign Desk, en een prettige waandag verder!

