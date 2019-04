Context is ook hier weer alles. De zin waarin "some people" voorkomt staat in relatie tot die context en dan is het opeens een ander verhaal. Het woord "some" staat in contrast met "all" verderop in de zin, om de tegenstelling aan te geven tussen de enkelingen, de outsiders, de uitzonderingen die een aanslag pleegden terwijl allen, de Amerikaanse moslims in het bijzonder, de schuld kregen na 9/11.

Dat is de context en die telt.

"CAIR was founded after 9/11 because they recognized that some people did something and that all of us were starting to lose access to our civil liberties."

Wie taalkundig een beetje heeft opgelet op school weet dat het gaat om de tegenstelling some / all. Dat Trump daar een vileine aanval van maakt siert hyem niet, maar past in de eindeloze reeks verdachtmakingen van zijn kant aan het adres van moslims in Amerika. Het zal ongewtijfeld goet vallen zij zijn achterban maar eerlijk is het niet. De woede daarover bij Pelosi is terecht, al vrees ik dat de ophef averechts gaat uitpakken.