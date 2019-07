Eindelijk. Na Londen, Parijs en Sydney is nu ook door Utrecht de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Het betekent eigenlijk helemaal niks, maar Utrecht hoort er tenminste wel echt bij. Uiteraard doet Utrecht dit iets later dan Amsterdam, want in Utrecht gebeurt nou eenmaal alles altijd iets later dan in Amsterdam. "Met het uitroepen van de noodtoestand geven wij aan bewoners een signaal af. Wij laten zien dat Utrecht de klimaatproblemen serieus neemt." Dat zal ze leren! Nou nog iemand vinden die Utrecht serieus neemt.