Geld opnemen. Het zou verboden moeten verboden. En dat wordt het binnenkort ook. Maar eerst probeert ING het nog *kuch* netjes. Wie niet vaker alsdan 4 x per jaar geld uit een pinautomaat haalt, KRIJGT KORTING VAN TWINTIG PROCENT. Jeuj. Feest. Polonaise. Dit zijn bonusaanbiedingen die er toe doen, hoor. Nooit geld opnemen = slapend rijk worden, aldus de boodschap van ING. Sowieso, contant geld... wie dat nog heeft is een bijna dode kudtbejaarde, een frauderende kudtwerkeloze, een hoerrr, een dealer, of een ramkrakende kudtmarokkaan. Echte Mensen aan de goede kant van de geschiedenis hebben geen contant geld, en na het neuqen stuur je een tikkie. Dat is pas burgerschap.

NB: Geinig detail. Om u helemaal tot zielloos schaap van het grootkapitaal te maken, gaan Grapperhaus (Justitie) en Hoekstra (Financiën), die onlangs nog contante betalingen boven 3000 euro VERBOTEN vanaf 2021 LIVE MEEKIJKEN naar uw bankrekening & pin-betalingen. Prettige dag, verder.