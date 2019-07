U kent het wel, zit u net lekker in alle rust een Hollandse Nieuwe naar binnen te schuiven komt er een zwik Tüterturken het Mercatorplein annexeren omdat Galatasnorray een of ander poedelcupje heeft gewonnen - en dan hebben we nog mazzel dat ze in Marokko niet kunnen voetballen. Enfin, de onhebbelijke behoefte om tijdens een Afrikampioenschap de straat op te gaan treft ook Parijs Nouveau Algiers. Omdat Algerije won van Ivoorkust stroomden de Parijse straten vol met 'feestvierders'. Want, jammer jammer jammer, in plaats van gezellig elkaar te feliciteren met een ferme handdruk dan wel schouderklop en daarna allemaal haartjes kammen, pyjama aan, piele wassen & noar berre, moest de halve stad weer gesloopt worden. Gelukkig hebben we de beelden nog - Universiteit Sorbonne is vooralsnog 'gewoon' in handen van Frankrijk.

UPDATE: Een Montpellier is een dode gevallen toen een Tüteralgerijn de macht over het stuur verloor