Uitstekend opzoekwerk van de Amsterdamse overlastwatcher Nico van Gog (hij maakt ook die explosieve AirBnB Heatmap Kaarten, waaruit blijkt dat heel veel GL/D66-Amsterdammers de Prins Bril uithangen). En het wordt nóg drukker in Pretpark Amsterdam. Want alleen al in Amsterdam-Oost gooit iedereen een extra doos op z'n dak. Check die tsunami aan vergunnings voor dakopbouwen. Uiteraard met allemaal smoesjes van het kaliber: atelier, gezinsuitbreiding, kantoor aan huis, inloopkast voor 10.000 jurkjes (uit Bangladesh) voor Inge-Merel, logeerkamer voor Syrische asielzoekers . Maar iedereen weet waarom het gaat. Keiharde huurknaken van toeristen danwel omhoogzittende woningzoekenden danwel peperdure vierkante metertjes voor de Funda-verkoop. In heel Noord-Holland is geen aannemer meer te krijgen, want die kunnen allemaal het dak op in 020 (AT5 Video). Geen idee of de fundering van Mokum het wel allemaal aan kan, hoe de straalstroom verandert door die stedelijke hoogteverandering en of u straks wel plek hebt in de tram.

Amsterdammers, VLUCHT, nu het nog kan...

Amsterdam-Zuid (Oost, West, Noord). Superduur!