Rotterdam gaat gebukt onder de rondslingerende zooi op straat en hee daar is de vvd om te kiezen voor doen. Grote bek over het opruimen van de stad, alles (hier, hier, hier, etc.). Nu zijn ze in Napels aan de Maas doorgaans niet zo van de praatjes, meer van het 'niet lullen maar poetsen', maar dankzij de vvd zit de achterlijke Haagse draaimores vuistdiep in de achterdeur van het stadhuis. De coalitie gaat, ondanks alle stoere praatjes van de toffe jongens van de vvd, namelijk 17 miljoen euro bezuinigen op de buitenruimte. Probeert wethouder Bert Wijbenga (vvd, uiteraard) nog wel recht te lullen wat krom is, maar dit populistische gehuichel is niks meer dan ronduit asociaal. En zo gaat dat: Leefbaar is bij de verkiezingen bijna dubbel zo groot als de tweede partij, je krijgt een gekunstelde megacoalitie zónder Leefbaar en aan het eind van het liedje pist de vvd iedereen in de bek. Politiek, heerlijk.