"Als in Turkije het hoger beroep onherroepelijk is, kan justitie hem hier niet meer vervolgen. Als de Turken Reda N. hebben vrijgelaten, dan heeft Nederland dat te accepteren. Het is eigenlijk een kwijtschelding."

En jawel, hoor, de tigste ISer die er weer met een Mickey Mouse strafje vanaf komt. En straks loopt die rat weer "gewoon" los rond in onze samenleving. En vriedje Oussama?

"in zijn geval heeft justitie wél een nieuw strafbaar feit gevonden. Hij zou namelijk met een foto geposeerd hebben met het gekruisigde lichaam van een slachtoffer, wat als oorlogsmisdaad aan te merken valt."

Maar die arme Oussama heeft dat slachtoffer toch niet persoonlijk aan dat kruis genageld? En poseren? Hij werd door de IS groepsdruk gedwongen om op de foto te gaan. Zelf was hij slechts schoonmaker bij IS, en één van zijn taken was de stoffelijke overschotten een waardige teraardebestelling te geven; dáárom was hij bij die gekruisigde - die het er overigens wel zelf naar gemaakt had, hoor, met zijn andersdenkendheid - vanuit nobele motieven dus.

Ik bepleit algehele vrijspraak wegens gebrek aan bewijs en valselijke beschuldiging, smartegeld voor de tijd die hij in voorarrest heeft doorgebracht, een sociale huurwoning en een bijstandsuitkering, en begeleiding tot een mooie opleiding, zodat Oussama binnen de kortste keren een model citizen van Nederland kan worden, en wellicht over 10 jaar in aanmerking komt voor een "lintje".