: Omdat hij goed in beeld brengt waarom ieder kind fatsoenlijk moet leren zwemmen. Een ander voorbeeld is Salam, negen jaar oud, probeert met een legging aan te zwemmen in het diepe, omdat ze al haar leeftijdgenootjes daar ziet zwemmen. Ze begreep nog niet dat ze daar niet aan toe was. www.nrc.nl/nieuws/2018/10/18/badjuf-k... Alleen is van haar geen foto. Ze kreeg pas haar vierde zwemles, terwijl ze in mei 2015 in Nederland aankwam. Ze verdronk 21 september. www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/... Waar de magistraten de leerkrachten en zwemjuffen aan de hoogste boom hangen, vraag ik me af wie op het idee komt in een AZC geen spoedcursus zwemmen aan te bieden. Zodat wanneer een kind in een groep geplaatst wordt die allemaal kunnen zwemmen, dat kind ook kan zwemmen. Nu is dat kind in een groep geplaatst, spreekt geen Nederlands of Engels, niemand kan haar regels uitleggen, en zij gaat al nieuwe vriendjes en vriendinnetjes nadoen. Dat ontwerp deugt al niet.

Shareholder II | 07-07-19 | 23:12 Tropicana trok in de jaren negentig al aan de bel. www.nrc.nl/nieuws/1998/06/30/lik-op-s...