:

Dat is wat ik bedoel.

Ten eerste zijn het gewoon Nederlandse burgers. Je kunt ze gewoon aanpakken via de wet die voor iedereen kan worden toegepast: Veroorzaken van overlast en/of aanranding. De wet biedt daar voldoende.

Maar nee, jij wil de herkomst van deze Nederlanders daarbij slepen en ook hun gezinnen maar gemakshalve deporteren. Weet je eigenlijk wat je schrijft of denk je: verdomd ja, DAT is de oplossing. Gewoon een bevolkingsgroep op afkomst straffen voor gedrag dat normaal binnen de wet wordt aangepakt.

Je wil dus de wet toepassen afhankelijk van afkomst. Wie die afkomst bepaalt specificeer je maar niet. Gaat daar een commissie over? Eentje die vaststelt in hoeverre iemand behoort tot id groep? Meet die commissie de doorloop tussen de wenkbrauwen, de kleur van de huid of de lengte van de voorhuid? Of kunnen we volstaan met een aanmerking op hun iD-kaart, bijvoorbeeld een grote gele M? Dat laatste maakt het een stuk gemakkelijker toch? Of gewoon meteen maar zichtbaar op hun jasje.

Ik stel dan ook voor: Eerst vervoeren naar een plaats waar we ze kunnen verzamelen, die Marokkaanse gezinnen. Voor heropvoeding of zoiets. Want misschien helpt dat nog! Dat is wel zo humaan ook, ze krijgen een tweede kans! Maar goed, als dat niet helpt moet er wel een definitieve oplossing komen natuuurlijk. En de NS moet betaald worden en de hele administrdatie eromheen. Organiseer het allemaal maar. Al lastig genoeg maar ja iemand moet het vuile werk doen, nietwaar?

Maar ik kan hier wel wat vrijwilligers aanwijzen denk ik.