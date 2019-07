In tegenstelling tot zovele andere keren gooi ik m’n lange overwegingen eens vooruit.

“De mannenlat”.

Er gaat geen topic over vrouwenvoetbal voorbij zonder een grote stroom gezeik van mannen die het maar helemaal niks vinden – telkens weer.

Waar komt die hartstochtelijke afkeer toch vandaan, vraag ik me af.

Maar ook, die behoefte om het doorlopend kenbaar te maken, de Sylvana Boys.

Als er één team bewijst dat voetbal niet per se een mannensport is, is het wel dat van Amerika.

Verre van een leuk, sympathiek team, maar dat ligt meer aan de algemene suprioriteitshouding van dat continent – winnen is nog maar een formaliteit zeg maar.

Al 50 jaar is voetbal daar een vrouwen topsport. En hun boys hebben de smaak intussen ook te pakken. Precies omgekeerd dus tot de rest van de wereld.

Horen we de Amerikaanse vrouwen jammeren dat de jongen het nu ook gaaf vinden, hmm?

Nee, want het maakt ze niks uit – the more the merrier.

Wat maakt de Roze Sylvana Boys zo kritisch op de (onze) vrouwen in hun eigen WK?

Dat het er zo slecht uitziet, het niveau te laag, en oh het spelinzicht als van een chiwawa op de snelweg.

Ze zouden het allemaal verliezen van de mannen, zelfs jongens, en dan ook nog de F-jes. Er huist iets in deze commenters dat vrouwen per definitie niks te zoeken hebben op deze grasmat met een bal. Wat zeg ik? Alles buiten de traditionele zone van het huishouden is een no go area!

Bij voetbal valt alles terug op de oude traditie dat vrouwen in de keuken horen, aan het heilige aanrecht! En zelfs daar zijn mannen nog beter, want kijk maar naar het hoge gehalte mannelijke koks in restaurants!

De Sylvana Boys hebben vrouwen eigenlijk helemaal niet nodig.

Toch, waar komt die diepe overtuiging vandaan bij deze boys?

Vatten zij de beoefening door vrouwen op als een krachtmeting die de vrouwen willen met mannen?

Als dat zo was, zouden dergelijke uitdagingen wel op poten worden gezet, hm?

Is de beoefening door vrouwen, met name de aandacht ervoor, een bedreiging voor deze mannen? Waardoor voelen zij zich aangetast dan? Gaat er iets verloren in hun waardigheid bij het zien van een lekker up tempo gespeelde wedstrijd zoals Engeland-Amerika?

Of zoals afgelopen zaterdag Nederland-Italië? Waarbij de NL’se tijgers in de 2e helft de vurige speelstijl ten leste bracht waar zelfs de trouwste kenners door verrast werden?

Is het misschien te lastig om (sommige mooi ogende) vrouwen fysiek intensief close up te zien bewegen, op een manier die te gevaarlijk zou zijn rond het aanrecht, of bijkans in bed? Is het te rauw om hun uiterste inspanningen te absorberen, volledig ontdaan van iedere flirtage?

Is dat het?

Oeh-ahh! Wat een vragen.

Vul deze draad tussendoor voor de verandering met eerlijke en desnoods grappige antwoorden.

Succes, Sylvana Boys!

Enne Hup voetbal!

Go go go Nederlandse KANJERS!!!