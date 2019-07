Weet u wie ook geen democraat is? Die vadsige PvdA-uitvreter uit Heerlen, die Bulgarije zat te brown nosen met Schengen-beloftes in ruil voor een MOEland-stemmetje op zijn corpulente corrupte Limburgse plofpens. Hier gruwelijke recap bij de PvdA-bode. En het is weer begonnen in Brussel, de baantjescaroussel in de EU-top. Nieuwe kansen na een nachtje slapen.



En we moeten vrezen dat Frans Timmermans weer de hele nacht heeft zitten appen & bellen om maar zoveel mogelijk Oostblok-stemmen te scoren. Alle Nederlandse UWV-computers komen in Polen te staan! Verplicht portemonnees afstaan aan Roemenen in de Albert Heijn! Hongaars staatsburgerschap voor Lieke Martens, Matthijs de Ligt en Max Verstappen! Een Slowakenhotel voor 20.000 arbeiders in de Flevopolder!



Frans Timmermans zou z'n achternichtjes nog verpatsen aan Belgische jongeren in een zwembad op zaterdagmiddag om maar dat ene EU-baantje te scoren. Enfin, we gaan het meemaken. Huiveringwekkende livetweets bij Niels Rigter, fonslambie & politicoeurope. Brrr, wat een bananencontinent.

Update: Uitstel tot 12:00 uur

Update: Uitstel tot 13:00 uur

Update: Uitstel tot 14:00 uur