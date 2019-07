'Ik ben geen democraat, ik ken jullie wetten niet.'

Het probleem met de Islam in een notendop. Kijk in de ziel van de broeder en de zuster, en de onderwerping aan de Wil van De Verhevene gaat immer vóóraf aan elke andere vorm van inschikken, of, nog ernstiger, vervangt al die andere vormen. Dat is wat Sharia is, gehoorzamen aan de wetten die alle andere wetten tot in alle eeuwigheid overbodig en ook ongeldig maken. Tariq Ramadan, de man die door velen ook hier in Nederland werd gezien als bruggenbouwer tussen de Islam en het Westen, zei exact hetzelfde. Hij riep herhaaldelijk de moslim op om zich te schikken naar de Westerse wetten en regels en vertelde ons, kafir, dan met gepaste trots dat de moslim best wel bereid is om aan onze regels te gehoorzamen, maar op een ander moment, als hij zijn manisch denken weer eens niet de baas was, kwam dan toch de mohammedaanse aap uit de mohammedaanse mouw: "Ik ben bereid om me te voegen naar uw wetten en regels, maar slechts voor zover ze niet in conflict zijn met de Sharia". Dat laatste, die toevoeging "slechts voor zover", zegt alles. Als de westerse wetten en regels al gevolgd worden, dan is dat voor zover ze inpasbaar zijn in Sharia, het eigenlijke wetboek. Dat elke moslim in feite zelf die Sharia vorm kan geven, dat groeperingen elkaar verketteren of zelfs bestrijden als het om de invulling gaat doet in feite niet terzake. Wat "de ware Islam" is, kan niet eenduidig bepaald worden, en als dat niet kan is het in beginsel óók niet mogelijk om eenduidig te bepalen of een bepaalde interpretatie, die van Gökmen Tanis bijvoorbeeld, deugt of niet. Hij vist met het grootste gemak in dezelfde vijver, en er is geen enkele moslim die er erg veel zin in heeft om hem dat te beletten, laat staan hem dat te verbieden. Hij komt op voor zijn broeders en zusters, en dat zijn, als het om het bestrijden van de Westerse waarden gaat, álle moslims. Op zo'n moment zien de meesten enkel die grote vijver.

Op die paar na die de euvele moed hebben om zich, meestal voorzichtigjes, omfloerst en halfslachtig, te distantiëren, aan de tafel bij Eva of Jeroen, of in een human interest verhaaltje of interview in een van onze kranten.

'Ik ben geen democraat, ik ken jullie wetten niet.'

Een sleutelzin. Welke documentairemaker durft die uitspraak voor te leggen aan de diverse moslimgroeperingen hier in Nederland, aan Imams en anders sleutelfiguren, en de simpele vraag te stellen "wat bedoelt hij hiermee volgens u?". Welke programmamaker durft hier een discussieavond aan te wijden? Voor mijn part mag dezelfde vraag dan gesteld worden aan vertegenwoordigers van de Kerken in de Bible Belt en aan politici van partijen als de SGP. Voor de broodnodige nuance. Dergelijke groeperingen denken in feite hetzelfde: de wetten van God gaan vooraf aan die van de wereld, God sanctioneert de wereldse wetten, en niet omgekeerd.