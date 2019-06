Nu al het goede nieuws (alle hardwerkende Nederlanders krijgen 25.000 euro uit eigen zak) al is uitgelekt en het deze week ook wel erg warm was, is het eindelijk zover. Het kabinet presenteert live de plannen om het Klimaat te redden van een wisse ondergang. Grote vraag is natuurlijk hoeveel de burger, die al genoeg betaalt, nog meer gaat betalen voor het fijnstofvrij geweten van Ed Nijpels en Rob Jetten. We zijn trouwens benieuwd of Mark Rutte alle 1,4 miljard Chinezen gisteren ook heeft gevraagd of ze hun bandenspanning vaak genoeg controleren. De MinPres is in ieder geval zo bang voor alle woeste vvd-stemmers die zich genept voelen dat hij naar Japan is gevlucht. Livestream op DUIZENDMILJARD24.