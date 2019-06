Vrijdag komt het klimaatakkoord dus er begint vanalles te lekken. Geheel toevallig heeft de Televvd een persbericht van de vvd in de bode, waarin we kunnen lezen dat iedereen 25.000 euro mag gaan lenen om z’n huis ijsbeervriendelijker te maken. Kost niet duur, je betaalt namelijk niet meer rente dan je aan energiekosten bespaart, en je mag 20 jaar doen over het aflossen. De snelle rekenaar heeft nu meteen door dat het netto rendement van jaar 0 tot en met jaar 20 precies nul is. Maar daarna (als je nog leeft, als je huis nog van jou is, en als de aarde nog niet vergaan is omdat sommigen van mening zijn dat we in 2030 de klimatologische apocalypse gaan beleven) begint het grote terugverdienen! Honderden euro’s per jaar in het verschiet vanaf pak ‘m beet 2050, wie wil dat nou niet? Tussentijds op leningen leunen wordt weer LEUK! Voor het geval de vvd het vergeet te melden in hun presentatie, willen we toch ff naar de verplichte kleine lettertjes in de overheidsdisclaimer voor financiële producten verwijzen: Let op, geld lenen kost geld.

Nog kleinere lettertjes: als je gewoon werkt, ben je die besparing op energie straks dubbel kwijt aan rekeningrijden.