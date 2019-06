Wat wilde ook alweer? Nou, de 61-jarige "zwakbegaafde, licht verstandelijk beperkte " Dirk J. uit Heerlen begaf zich op 9 maart 2019 in Heerlen langs de flyer-route van Wilders. Hij kwam daar een hem bekende wijkagent tegen en maakte een praatje, dat volgens het rechtbankverslag als volgt verliep:

"Ik kom voor dat varken". Toen de wijkagent aan hem vroeg wie hij bedoelde, zei de verdachte dat hij Wilders bedoelde. Vervolgens hoorde de wijkagent dat de verdachte zei: "Ik heb een bijl in mijn fietstas en daar sla ik hem zijn kop mee in." De wijkagent heeft de verdachte er vervolgens op gewezen dat hij dit niet zomaar kon laten voorbijgaan en dat hij hier iets mee moest, heeft in de fietstas gekeken en zag dat daar daadwerkelijk een bijl in zat. De wijkagent heeft de verdachte vervolgens om 11:50 uur aangehouden."

De volgende dag verklaarde Dirk J. op het bureau dat:

"Als ik er nu aan terug denk dan is het eigenlijk een grote grap. Ik was aan het ouwehoeren met die wijkagent en zei tegen hem dat ik er inderdaad voor Wilders was en zei voor de grap dat ik hem wel op zijn knikker zou slaan en dat ik een bijl bij mij had. Ik heb dit nooit willen doen en had ook in eerste instantie niet in de gaten dat het allemaal zo serieus zou worden. Ik stem zelf op Wilders dus ik zou die man nooit wat aandoen. Je kan dit aan de hele buurt vragen. Het is eigenlijk een grote grap als ik het zo achteraf bekijk. Ik bedoel hiermee te zeggen dat dingen een beetje uit de context getrokken worden. Ik heb nog nooit ruzie gehad of iemand wat aangedaan.”

Ah context, ja. En dan was-ie ook nog eens jarig op wat sowieso al een dag vol snakerijen en paskwil was.

"Ik was jarig die dag. Had goeie zin. Ik was wat aan het flauwekullen met die wijkagent, die kende ik al langer. In de zomer heb ik zijn auto ook eens natgespoten met de tuinslang. Ik zou Wilders toch nooit wat doen, ik ben juist groot fan. Het is mijn partij!"

Maar ja, hoe zit het dan met die twee stanleymessen en heuse bijl in de fietstassen? Daar heeft de verdachte een scala aan verklaringen voor, van tie wraps tot kringloopspullen en wietplanten.

"Wat de bijl betreft heeft hij verklaard dat hij wel eens in de natuur wietplanten zet. Dat was hij ook van plan te gaan doen in de buurt van kasteel Hoensbroek. Daar was hij de dag vóór 9 maart 2019 naartoe gegaan met zijn bijl, omdat hij van plan was geweest om op die plek wat lage boompjes weg te hakken om de grond klaar te maken voor de wietplanten, die hij in april in de grond wilde zetten. Hij was vergeten deze bijl weer uit zijn fietstas te halen, dus die zat er op 9 maart 2019 nog steeds in.

(...) Over de stanleymessen heeft hij verklaard dat hij erg van tweedehands spulletjes houdt en dagelijks naar de kringloopwinkel gaat om te kijken of er wat nieuws is binnengekomen. Als hij spullen koopt, dan bindt hij die vast op zijn fiets met touw. Hij heeft altijd stanleymessen op zak om die touwen door te snijden als hij de spullen wil losmaken van zijn fiets."

Zodoende heeft de rechtbank vandaag dus geoordeeld dat er geen sprake was van een intentie tot moord of doodslag:

"Op grond van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting is de rechtbank niet overtuigd dat de verdachte op 9 maart 2019 de intentie heeft gehad om Wilders daadwerkelijk iets aan te doen. De verdachte heeft die dag een – weliswaar volstrekt misplaatste – grap gemaakt tegenover een agent die hij kende uit zijn wijk. Hij dacht dat deze agent de “humor” daarvan wel zou inzien.

Dat die agent dat vervolgens niet deed, is overigens ook volstrekt begrijpelijk. De opmerking werd gemaakt tien minuten voordat de meest bedreigde en best beveiligde politicus van Nederland in het centrum van Heerlen zou aankomen en heel Heerlen stond dus “op scherp”. Om dan, refererend aan een vergeten bijl in een fietstas, de grap te maken dat je [slachtoffer] “de kop komt inslaan” is vragen om problemen, en die heeft de verdachte sindsdien dan ook gehad.

Hij zit inmiddels al meer dan honderd dagen in voorarrest. Nu de rechtbank echter tot het oordeel komt dat het niet de intentie van de verdachte was om [slachtoffer] daadwerkelijk iets aan te doen, zal de verdachte worden vrijgesproken van het primair tenlastegelegde."

Nou Greet, van je achterban moet je het hebben! Dirk J. krijgt zijn messen en bijl gelukkig ook gewoon terug, want zo doen we dat in Nederland.