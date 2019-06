:

Je verdraait mijn woorden weer. Ik insinueer ook dat veruit de meeste zich wel geïntegreerd hebben en een bijdrage leveren.. Top!



We hebben het juiste over die groep die het niet doet.. En die groep wordt steeds groter. Empirisch vastgesteld...

Blijkbaar woon jij niet in een gebied wat een weerspiegeling vormt van gemiddeld Nederland, want anders zou jij het ook "zien" en onderkennen..



Zelf ben ik vrij multicultureel opgegroeid. In onze wijk woonde veel Marokkanen, Turken, Molukkers en zelfs Vietnamezen.

Ging altijd prima! Over en weer respect, begrip en contact!!

Veel van diezelfde mensen van vroegah, de Marokkanen, zie ik nu ineens met hoofddoeken lopen, zie ik ineens met jurken rondlopen, hebben lange baarden, distantiëren zich steeds verder van de Nederlandse maatschappij, zie ik overdag constant in de omgeving van Moskeeën waarbij ik me altijd afvraag; Hoeven jullie niet te werken?

Daarnaast rijden leeftijdsgenoten uit die tijd, Marokkanen om specifiek te zijn, in auto's rond die zij ab-so-luut niet kunnen betalen. Op tijdstippen dat ik ook weer denk; Goh, weer een vrije dag?



Ben vanuit mijn kern iemand die iedereen accepteert, geen verschil maakt tussen kleur of afkomst, maar ik laat mij ook niet misbruiken als burger cq. cashcow door de NL'se overheid, om deze groep nietsnutten te blijven onderhouden om ze maar rustig te houden, zodat men lekker kan doen alsof er niets aan de hand is...