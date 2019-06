De laatste halve eeuw zijn we er in deze wereld volgens mij wel achter gekomen dat er geen god bestaat, dat het heelal uit niets is ontstaan en dat leven op aarde een toevalstreffer is die goed heeft uitgepakt. Met om ons heen miljarden zonnestelsels met elk miljarden zonnen met daar omheen weer planeten, een haast onmetelijk heelal dat telkens groter wordt. En dat kunnen we allemaal beredeneren en bewijzen. Sjiek man.

Een aanwijzing dat er een god zou zijn, die is er simpelweg niet. Er is geen greintje bewijs, niet eens iets dat erop lijkt, dat er een god is en er is ook geen logische verklaring voor te bedenken. Verstandige mensen zijn er al lang uit: er bestaat geen god.

Toch verliezen veel mensen zich nog steeds in het aanbidden van een denkbeeldig opperwezen met dito gebruiken en regels. Allemaal aantoonbaar verzonnen om mensen te onderdrukken maar toch blijven ze geloven. Het is daarom tijd voor een seculiere staat: geen godsdienstigheid meer faciliteren. Geen islam, geen jodendom, gggggristendom, jehova, you name it. Geen subsidie of privileges voor godsdienstige flauwekul maar gewoon zelf betalen. Vrijheid van godsdienst prima, als je dom wilt doen is dat prima, maar we gaan het niet faciliteren. Een bouwvergunning voor een moskee moet aan dezelfde criteria voldoen als voor een winkelcentrum. Lelijk? Dan niet.

Het wordt tijd dat we na jaren verlichting eindelijk de volgende stap zetten en religie uitbannen. Elke religie heeft gezorgd voor narigheid of zorgt er nog steeds voor. Onderdrukking, geweld, verminking, misbruik. Ze maken zich er allemaal schuldig aan. 62% van de mensen in Nederland snapt het al, nu de rest nog. Als we vandaag starten, dan is religie over 2 generaties uitgebannen. Maar dan moeten we vandaag starten.