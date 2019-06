Goede actie van deze Françaises. Jaren geleden zat ik in de Parijse metro met hetzelfde weer als vandaag. Ik had een fifties jurkje aan (model over de knie notabene) met blijkbaar beetje inkijk. Bij lange na niet zo sexy als de dames hierboven. Er stonden 2 Afrikaanse mannen achter me, die zeer luidruchtig mijn decolleté bespraken, me hardop uitlachten, zeggen dat het niet normaal was etc. Ik was te perplex om te reageren, maar er was ook niemand die het voor me opnam (hoog hoofddoekgehalte). Het was ze puur om het vernederen van een blonde vrouw te doen.

En aan sommige heren hier (schoorsteenveger bijvoorbeeld): je hebt kijken en kijken, een beschaafde man weet het verschil. Voor diegenen die het niet weten: even kort kijken naar iemand die je aantrekkelijk vind is iets anders dan je aan iemand te verlustigen. Vrouwen hebben nou eenmaal borsten, niet voor mannen maar om een baby te kunnen voeden.